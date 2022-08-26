27 июля стало известно о визите в Азербайджан генерал-майора Майкла Викмана, заместитель командующего Нацгвардией США в Африке и Европе. По словам представителей американского посольства, жители Баку сердечно приветствовали официальных лиц, которые стремятся заключить взаимовыгодное соглашение, с фокусом на кибербезопасность.

Вызовы нашего времени

В Баку об информационной безопасности говорят часто. Так, 23 июня здесь состоялась конференция Baku Cybersecurity Forum 2022, где обсуждались три насущные проблемы. Речь шла вот о чем.

Каждый день ученые изобретают что-то новое. И IT-инфраструктура становится постоянно изменяющимся пространством. Главный вызов здесь — нехватка квалифицированных кадров. Ведь специалисты просто успевают за стремительным течение глобализации. И с этим нужно что-то делать.

Предприниматели, вторя западным коллегам, видят смысл в объединении на одной платформе трех составляющих — защиты конечных точек, облачных сервисов и сетевой инфраструктуры на базе. Ведь это обеспечивает более сильную защиту, а ресурсов требуется меньше.

В нынешнем году каждый день в сети появляется 2,5 квинтиллионам байтов данных. Поисковые системы, соцсети, мессенджеры, большие данные и многое другое — как защитить бесчисленное количество информации в Интернете, вот в чем вопрос.

Так что предприятиям Баку в ближайшем будущем предстоит внедрить лучшие практики по защите информации, что и обсуждалось во время визита Майкла Викмана, о котором упоминалось в начале.

Шифрование как средство защиты данных

Мы не откроем Америку, если скажем, что западный подход включает в себя облачную защиту со стандартными алгоритмами шифрования. Что это значит?

VPN-провайдер ExpressVPN сообщает, что информация, перетекающая из любого устройства в сеть, может быть перехвачена хакерами. Это происходит, потому что при выходе в Интернет провайдер присваивает пользователю идентификатор — IP-адрес. По IP, если обладать технической грамотностью, можно узнать многое о человеке — вскрыть его личные данные и финансовую информацию, например. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуют использовать шифрование трафика, допустим, с помощью VPN-приложения.

Или другой способ. Риск потери информации уменьшается при использовании сквозного шифрования. Возьмем, к примеру, облачные сервисы защиты данных. Точки шифрования блокируют видимость данных в публичных и приватных сетях. Данные скрываются от посторонних лиц и в самом источнике поступления, на пути к цели, и в облаке.

Как объясняется в журнале How To Geek, преимущества сквозного шифрования можно рассмотреть на примере приложения для коммуникации. Если в такой программе присутствует сквозное шифрование, сообщения сможет прочитать только тот, кто их пишет. И еще человек, которому письма адресованы. При таком сценарии даже компания, которая поддерживает работу приложения, не увидит, о чем велась переписка.

И вот еще пример. Google пользуется шифрованием для защиты данных, что называется, «в пути». Это происходит так. Вы открываете аккаунт Gmail, и соединение осуществляется с помощью безопасного https. Так достигается конфиденциальность при взаимодействии между устройством и сервером Google. Преимуществом здесь является то, что содержимое электронной почты, а также логины и пароли от личных и корпоративных аккаунтов, в таком случае, не увидит ни Интернет-провайдер, ни сетевой оператор. Ни, тем более, пользователи, подключившиеся к той же сети Wi-Fi подключения, что и вы.

Еще один немаловажный способ сохранить данные — бэкап. Хорошо, если специалисты прибегнут к резервному копированию как важных данных, так и операционной системы. Тогда при хакерской атаке бэкап позволит все восстановить и развернуть работу заново.

На пути к смарт-сити

На эти вызовы придется ответить специалистам Баку, тем более что Баку медленно, но уверенно идет в сторону смарт-сити. Здесь уже применяются цифровые технологии для более комфортных поездок в общественном транспорте. Ведутся разговоры о внедрении большего количества беспилотников, которые можно будет заказывать вместо традиционных такси, с помощью приложений. Наконец, ученые из Исследовательского института Баку заявляют, что с начала пандемии жизнь в Баку показала: сложно справляться с задачами мегаполиса традиционными методами. Есть сильная необходимость в цифровом управлении транспортом, мусором, внедрением электронного правительства и инновациях в сфере онлайн-образования. И все эти новшества, конечно, нуждаются в защите, то есть, в постоянном форсировании процессов кибербезопасности.