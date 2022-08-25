Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество Китая и России в Арктике бросает вызов интересам альянса. Об этом он написал в статье для канадского издания Globe and Mail.

«Ранее в текущем году Пекин и Москва обязались активизировать практическое сотрудничество в Арктике в рамках углубления стратегического партнерства, что бросает вызов нашим ценностям и интересам», — говорится в публикации.

Крме того, Йенс Столтенберг заявил что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс укрепит позиции альянса на Крайнем Севере.

По его словам, вступление этих стран также поспособствует укреплению позиций балтийских стран.

«С вступлением Финляндии и Швеции в альянс семь из восьми арктических стран станут членами НАТО», — пояснил генсек.