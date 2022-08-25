Украинские бойцы за сутки уничтожили еще 150 российских военнослужащих и сбили три вертолета.

Всего Россия потеряла с начала полномасштабной войны около 45 850 своих военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери ВС РФ с 24 февраля по 25 августа ориентировочно составили: личного состава — около 45850 (+150) человек, танков — 1929 (+5) ед, боевых бронированных машин — 4245 (+2) ед, артиллерийских систем — 1037 (+1) ед, РСЗО — 272 (+6) ед, средства ПВО — 148 (+1) ед, самолетов — 234 (+0) ед, вертолетов — 202 (+3) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 828 (+9), крылатых ракет — 196 (+0), кораблей / катеров — 15 (+0) ЕД, специальной техники — 99 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери ВС России понесли на Донецком направлении.