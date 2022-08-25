Президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения сказал, что число погибших в результате удара по поселку и железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области достигло 22.

«Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пятеро людей сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции будут продолжены», — сказал он.

Замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что по поселку Чаплино, а также по станции в общей сложности было нанесено пять ракетных ударов.