Первая леди США Джилл Байден в среду вновь получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заместителя руководителя ее пресс-службы Келси Донохью.

По ее словам, у первой леди не наблюдается возвращение симптомов. Кроме того, все лица, контактировавшие с Джилл Байден, были уведомлены о результатах теста, отметила она.

В свою очередь представитель Белого дома сообщил в распространенном в среду заявлении, что результат взятого в среду антигенного теста президента США Джо Байдена был отрицательным.