Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о «спецоперации» России в Украине в ходе своего визита на полигон Мулино в Нижегородской области, где ознакомился с подготовкой военнослужащих Западного военного округа в рамках летнего периода обучения, передает ТАСС.

Как заявил замглавы Совбеза, РФ не может примириться с тем, что НАТО «будет расквартировано на территории Украины, и какие-нибудь их безумные начальники» примут решение, к примеру, атаковать российскую территорию, «тот же самый Крым».

По его словам, именно поэтому и было решено «провести превентивную операцию».