Армянам присуще удивительное свойство: они умудряются помнить то, чего и в помине не было. Они не дружат с творчеством Самуила Маршака, который в стихотворении сказал: «Не стоит портить кровь, стараясь понапрасну вернуть былое вновь».

Армяне не поняли суть этих слов, и решили «вернуть былое вновь».

Только вот никакого «арцаха» не будет. И статуса не будет. Статус кубарем покатился в тартарары.

Однако, армяне все еще на что-то надеются. А спасительным кругом для хаев является Россия.

Ни для кого не секрет, что Армения- форпост Москвы в Южном Кавказе. Также не секрет, что хаи, следуя традициям, не раз предавала всех и вся. В том числе, и Россию.

Тем более удивительно, что Москва все еще верит в то, что Армения верна ей. Это не так. От предателя по сути своей ждать верности, все равно что, ждать от козла молока.

В то же время армяне всеми средствами доказать свою верность. Не поскупились и на ткань.

Так, армянские сепаратисты в Карабахском регионе провели пророссийскую акцию. Провели 100-метровый российский флаг.

И армянские террористы в Карабахском регионе считают, что таким образом можно заманить русских в Азербайджан?

Понятное дело, что Москва на такую авантюру не пойдет. Тем более что даже в инциденте в торговом центре в «Сурмалу» армяне видят российский след. Так что, флаг флагом, но размером не подошел. Россия «Сурмалу» не простит.

А вообще-то, Армения сегодня имеет то, что имеет. Как говорил Жеглов, «наказание без вины не имеет» …

Как бы то ни было, но Армении ловить в Карабах нечего. Во-первых, потому, что это чужая земля. Во-вторых, «железный кулак» может превратиться в стальной.

И последний нюанс. Совет армянам: ни один флаг вам не поможет. И длина в этом вопросе вам тоже не поможет…

Фарид Теймурханлы