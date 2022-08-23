Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с угрозой ракетных ударов.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

«Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

В связи с этим, посольство «призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно».

Как писал ранее Minval, Reuters со ссылкой на заявление американского чиновника сообщал, что у Соединенных Штатов есть данные разведки о том, что Россия планирует вскоре совершить новые нападения на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты.

«У нас есть информация о том, что Россия усиливает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы озабочены продолжающейся угрозой, которую российские удары представляют гражданскому населению и гражданской инфраструктуре», – цитируют его заявление в агентстве.