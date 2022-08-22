ФСБ обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Как утверждает ФСБ, подрыв машины с Дарьей Дугиной был «подготовлен и совершен украинскими спецслужбами.

Исполнительница убийства Дугиной — гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения, скрывшаяся после преступления в Эстонии».

Она, утверждают в ведомстве, прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и арендовала квартиру в доме, где жила в Москве Дугина.

«Для слежки за девушкой использовался «Mini Cooper». На нем трижды меняли номера — использовали номерные знаки «ДНР», Казахстана и Украины. В день преступления Вовк и дочь приехали на фестиваль «Традиция», а после управляемого подрыва 21 августа уехали через Псков в Эстонию», — утверждает ФСБ.