ФСБ обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.
Как утверждает ФСБ, подрыв машины с Дарьей Дугиной был «подготовлен и совершен украинскими спецслужбами.
Исполнительница убийства Дугиной — гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения, скрывшаяся после преступления в Эстонии».
Она, утверждают в ведомстве, прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и арендовала квартиру в доме, где жила в Москве Дугина.
«Для слежки за девушкой использовался «Mini Cooper». На нем трижды меняли номера — использовали номерные знаки «ДНР», Казахстана и Украины. В день преступления Вовк и дочь приехали на фестиваль «Традиция», а после управляемого подрыва 21 августа уехали через Псков в Эстонию», — утверждает ФСБ.
Конечно жалко когда погибают люди из за профессиональной деятельности, и насколько мы знаем Дарья поддерживала нас во время 44 дневной войне против Армении и поэтому жаль что мы потеряли такую поддержку в лице российской аудитории. А по поводу выявления преступников за такой короткий срок ну , ну просто супер профессионалы работали. Что же ФСБ России также активно и быстро не раскрыло до сих пор предыдущие убийства на политической арене. Как то все складно у них все получилось, и подозреваемых нашли и даже заказчиков. Интересно!?
И именно Вовк , как утверждают, из полка «Азов». Аккуратненько так прямо перед трибуналом над защитниками Азова.
Все чудесатее и чудесатее))