С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 45 200 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских военнослужащих, сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские войска понесли на Донецком и Николаевской направлениях.
Общие боевые потери России ориентировочно составили:
— личного состава — около 45 200 (+300) человек ликвидировано;
— танков — 1912 (+5);
— боевых бронированных машин — 4224 (+12);
— артиллерийских систем — 1028 (+10);
— РСЗО — 266 (+0);
— средства ПВО — 141 (+0);
— самолетов — 234 (+0);
— вертолетов — 197 (+0);
— беспилотников оперативно-тактического уровня — 806 (+3);
— крылатые ракеты — 190 (+0);
— корабли / катера — 15 (+0);
— автомобильной техники и автоцистерн — 3143 (+6);
— специальной техники — 99 (+2).
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