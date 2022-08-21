С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 45 200 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских военнослужащих, сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские войска понесли на Донецком и Николаевской направлениях.

Общие боевые потери России ориентировочно составили:

— личного состава — около 45 200 (+300) человек ликвидировано;

— танков — 1912 (+5);

— боевых бронированных машин — 4224 (+12);

— артиллерийских систем — 1028 (+10);

— РСЗО — 266 (+0);

— средства ПВО — 141 (+0);

— самолетов — 234 (+0);

— вертолетов — 197 (+0);

— беспилотников оперативно-тактического уровня — 806 (+3);

— крылатые ракеты — 190 (+0);

— корабли / катера — 15 (+0);

— автомобильной техники и автоцистерн — 3143 (+6);

— специальной техники — 99 (+2).