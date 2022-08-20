В селе Джалут Огузского района вспыхнул пожар на посевных площадях.

Информацию об этом распространило Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Как сообщил начальник регионального управления министерства Акиф Мамедов, в настоящее время местными структурами МЭПР и сотрудниками Государственной службы пожарной охраны МЧС принимаются меры по тушению пожара и недопущению его распространения на близлежащий лесной массив: «В последние дни установилась сухая и жаркая погода, что повышает вероятность пожаров на природе. Принимая это во внимание, просим всех, в том числе жителей сел, расположенных вблизи лесных массивов, туристов, отдыхающих на лоне природы, строго соблюдать правила пожарной безопасности, быть осторожными в обращении с огнем, не разбрасывать вокруг непотушенные окурки сигарет».