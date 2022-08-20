Сотрудникам правопорядка удалось обезвредить вооруженного мужчину, который ворвался в здание мэрии Масиса. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на вице-мэра города Норайра Акопяна.

По последним сведениям, неизвестного еще не вывели из здания муниципалитета.

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Неизвестный мужчина с гранатой в пятницу вечером ворвался в здание мэрии армянского города Масис.

Злоумышленник ворвался в здание, откуда сбросил гранату из рабочего кабинета мэрии. Оттуда периодически слышна стрельба. Сообщается, что мужчина пьян.

В настоящее время здание оцеплено сотрудниками полиции.

Гражданин не предъявлял никаких требований, мотивы его действий непонятны, личность пока также не установлена.

В настоящее время не слышно ни взрывов, ни звуков выстрелов.

На месте работают сотрудники полиции, СНБ и спецподразделения.