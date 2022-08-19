Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $775 млн. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как говорится в документе, Байден «предоставил госсекретарю США полномочия <…> осуществить выделение оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до $775 млн».

Пентагон ранее сообщил, что в указанный пакет военной помощи войдут среди прочего боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тыс. снарядов к ним, разведывательные беспилотные летательные аппараты ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), противоракетные системы и боеприпасы, средства для разминирования.