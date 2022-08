Спецпредставитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар встретился с Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном.

Об этом написал в Twitter спецпредставитель ЕС.

«В Брюсселе мы провели с Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном плодотворные и эффективные обсуждения по вопросам азербайджано-армянских отношений и участия ЕС в этом процессе», — отметил он.

Good and substantive discussions in Brussels today on 🇦🇲-🇦🇿 relations and 🇪🇺 engagement with @HikmetHajiyev and Armen Grigoryan. pic.twitter.com/gJKLXXEUrC

