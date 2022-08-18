Ни для кого не секрет, что понятия «турок или азербайджанец» в глазах армян имеет четко направленный вектор: они враги, которые только и мечтают о том, чтобы уничтожить всех хаев на планете. При этом, представители «многострадального» народа, говоря о надуманном следствии, не заморачиваются на причине. Почему турки и азербайджанцы должны ненавидеть армян и стали их заклятыми врагами?

Думается, что (и это близко к истине), что образ «кровожадного» турка берет начало со времен Первой мировой войны. Тогда на кону стояла турецкая государственность, и каждый миг грозил потерей независимости. И в этот сложный и исторический период на авансцену выходят подданные – Османской империи — армяне, которые на русских штыках, вонзают нож в спину туркам. Проще говоря, предают свою Родину.

Понятное дело, что измена Родине является одним из тягчайших преступлений, тем более в военное время, и армянские бунтовщики были казнены, согласно законам военного времени. Отметим, что смерти были преданы наиболее ярые изменники, коих набралось несколько десятков тысяч. Остальные же были депортированы вглубь (не истреблены) империи, во избежание создания очагов напряженности.

Однако это был исторический шанс для армян. И упустить такую «удачу» они не могли. Вот и был старт «геноциду армян». Стартовали хаи успешно: за сто с хвостиком лет предатели Родины не только стали «мучениками», но и возросли количественно.

На сегодня «жертв турецкого произвола» насчитывается в количестве 1,5 миллиона. Именно «геноцид армян» стал тем духовным скрепом, который ментально компенсировал комплекс неполноценности, присущий хаям.

И объект их «бед» был выбран удачно. Турки. Для полноты картины, в которой ущербность армян была замазана краской, не хватало азербайджанцев. Но и мы стали «кровожадными» в конце 80-ых годов прошлого века.

Наша «кровожадность» настолько зашкаливала, что «миролюбивые» армяне оккупировали 20 процентов азербайджанских земель. Но все это в прошлом.

Тем не менее, краеугольным камнем сознания армян является один из самых главных постулатов фашистской идеологии Гарегина Нжде. Сама система, выстроенная Нжде в худших традициях гитлеровской идеологии, сводится к тезису: «турок — враг».

Но вот в чем курьез. Армяне, называя турок заклятыми врагами, тем не менее, предпочитают отдыхать во «вражеской» стране. Причем, едут в Турцию толпами.

Но и это еще не все. По непонятным (для армян) причинам во «вражеской» стране на должность главы муниципалитета избирается армянин.

Так, Берк Аджар, принадлежащий к армянской общине Турции, который являлся первым в истории страны кандидатом на должность главы района, назначен в Бабадагский муниципалитет города Денизли.

Имя Аджара впервые прозвучало на церемонии закрытия 110-х курсов переподготовки кандидатов в руководители районов

Он, по данным «Анадолу», работал юристом после окончания юридического факультета. Затем успешно сдав экзамены, Аджар получил право выдвинуть свою кандидатуру на должность руководителя района.

Аджар принял участие на курсах переквалификации соискателей из 37 разных факультетов.

После окончания курсов и полноценной стажировки, Аджар получил назначение на должность главы муниципалитета Бабадаг города Денизли.

В связи с этим следует напомнить, что в Великом Национальном собрании депутатское кресло своей пятой точкой греет и этнический армянин Каро Пайлан.

Сей «фрукт» не раз поднимал в парламенте вопрос «геноцида армян», обвинял Эрдоган в репрессиях, говорил о тоталитаризме. Но жив и здоров.

Согласно логике «тоталитаризма», сегодня Каро ничего не говорил. Но «кровожадные» турки обманули надежды армян.

Глава муниципалитета в Турции – должность серьезная. Но беспокоит вопрос: «как турок мог доверить армянину столь ответственную должность». Уверен, хаи найдут ответ на этот вопрос.

А теперь представьте, что турок или азербайджанец стал главой административно-территориальной единицы в Армении? Не пытайтесь, это вне пределов человеческой фантазии…

Фарид Теймурханлы