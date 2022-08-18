Сообщения о все новых взрывах в Крыму приходят с пугающей регулярностью: военные аэродромы в Новофедоровке и Гвардейском, штаб ВМФ в Севастополе, склад боеприпасов в Джанкое, состав с ракетными комплексами на севере полуострова…Раскрывать карты и подробности, что именно взорвалось, не спешат ни в Москве, ни в Киеве. Минобороны Украины открыто «троллит» РФ по поводу «курения в неположенных местах». Эксперты теряются в догадках: у Украины появилось что-то настолько точное и дальнобойное, что «достаёт» до целей в Крыму? Министр обороны Украины Резников уже пояснил: да, есть договоренность не использовать поставленное Западом оружие для ударов по российской территории, но на Крым и Донбасс это не распространяется. Но в СМИ не просачивалась информация о поставках Украине оружия, способного решить такую задачу. По Крыму ударили разработки украинского ВПК? Например, РСЗО «Ольха»? Как бы она не имела такой дальности, но все могло измениться. Наконец, в любом случае это провал российской ПВО, пусть и не столь выразительный, как «Сессна» Матиаса Руста на Красной площади, но значительно более опасный по своим последствиям. Защитить свою военную инфраструктуру от ударов с воздуха РФ не смогла.

Есть и другая версия. Взрывы в Крыму — работа украинских диверсионных групп. Тем более что СМИ Украины регулярно сообщают о вооружённых «акциях», подберем самый мягкий эпитет, на «контролируемой» Россией территории. А партизанские традиции здесь такие, что вооруженное сопротивление ОУН-УПА продолжалось до конца пятидесятых годов ХХ века. Сегодня, когда Украина — это признанное государство, потенциал такого сопротивления будет несоизмеримо выше. Но «бандеровцы» в Крыму — не та «пилюля», которую будет легко проглотить. Особенно если действуют диверсанты вполне успешно. Словом, сегодня российским пропагандистам в погонах непросто предъявить публике хоть сколько-нибудь удобоваримую версию.

Но куда важнее другое. Взрывы в Крыму не просто расширяют географию войны. Крым — это в определённом смысле «сакральная точка», и если власти РФ, с пафосом объявив о «спецоперации», призванной защитить Донбасс, теперь подставили под ракеты и бомбы Крым — это, во-первых, тяжелейший удар по имиджу.

А во-вторых, Крым — это не только и не столько «раскрученные» ещё с советских лет курорты и литературно-историческая география прозы и поэзии «Серебряного века». Это прежде всего военно-стратегическая география. Не зря РФ всеми силами пыталась сохранить базу ВМФ в Севастополе, а после «крымнаша» — старательно накачивала отжатый у Украины полуостров разнообразным оружием, от «Искандеров» до «Бастионов». И если теперь вся эта инфраструктура и в прямом, и в переносном смысле оказывается в украинском прицеле — масштаб неприятностей можно себе представить. На фоне того, что эта инфраструктура не защитила даже себя — тем более. В дополнение ко всему прочему, пугающе реальной становится и перспектива удара по Крымскому мосту. В Украине об этом говорили и говорят с момента его постройки, напоминая, что такие мосты — легитимная военная цель, а с учетом того, что построен мост незаконно — тем более.

Но пока по этому мосту удирают из Крыма отдыхающие, и не только отдыхающие. Нового видео, сравнимого по выразительности со знаменитым «Мамуль, мамулечка, давай! Надо сваливать отсюда! Надо ехать, это уже какой-то треш!» во время взрывов в Новофедоровке, в Сети не появилось, но, по данным украинских источников и крымско-татарских активистов, на вокзале в Симферополе — настоящее столпотворение.

Возможно, правила хорошего тона требуют выразить сочувствие «отпускникам», чей отдых внезапно обернулся таким вот лихорадочным бегством. Но…не получается. И не только потому, что в памяти слишком свежи кадры выезда из Киева, Харькова и других городов в феврале нынешнего года, а тем более эвакуационные поезда, где не включали свет и не пользовались мобильными телефонами, чтобы не навести российские бомбардировщики. Тем более что сведений об ударах по гражданским объектам и пострадавших среди гражданских лиц нет. Просто, как бы это повежливее, ехать отдыхать на чужую территорию, «отжатую» у законных хозяев — идея «с душком». Особенно на фоне понятных для азербайджанской аудитории параллелей с «туризмом» в тогда еще оккупированном Карабахе. А делать это еще и на фоне начавшейся войны — тем более. Понятно, что многих слишком уж гипнотизировала вера в «силу русского оружия». Но теперь жизнь напомнила, что забывать о признанных границах может быть слишком опасно.

Впрочем, справедливости ради, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о том, что в Крыму спешно распродают недвижимость, еще в марте 2022 года — при первых же признаках, что задуманный Россией в Украине «блицкриг» не удался. Судя по всему, многие уже тогда понимали, что приход войны в Крым — это всего лишь вопрос времени, и ничего хорошего новоявленным «хозяевам» полуострова этот сценарий не обещает.

Так что остаётся только пожелать бегущим сегодня из Крыма попутного ветра. И посоветовать пересмотреть на досуге хронику бегства отсюда армии Врангеля. С одним уточнением: бежать придётся уже не в Турцию и не в Европу, а обратно в Россию.

Нурани, обозреватель