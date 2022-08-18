Европа начала снижать объемы военной помощи Украине. Об этом пишет американское издание Politico.

За июль шесть крупнейших стран Европы не предложили Украине никаких новых военных обязательств. И это впервые с начала войны. Полного списка стран-«отказников» издание не публикует, но уточняет, что среди них — Германия и Франция.

Военные поставки Украине ослабевают как раз в момент, когда речь идет о «решающем наступлении» ВСУ, и война вступила в критическую фазу, пишет газета.

Издание ссылается на данные Кильского института мировой экономики, который отслеживает процесс военной помощи Украине.

При этом на прошлой неделе состоялась западных союзников по Украине в Копенгагене. Там решили помочь Киеву на полтора миллиарда долларов, но эта сумма «мизерна по сравнению с тем, что было принято на предыдущих конференциях», отмечает Politico.