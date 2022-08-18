На территории России с 30 августа по 5 сентября пройдут военные учения «Восток-2022». Китай, Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия, Россия и другие страны примут участие, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны Китая.

«Китайская сторона направила персонал для участия в этих учениях с целью углубления прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышения уровня стратегической координации между всеми сторонами, которые принимают участие, и повышения способности противостоять различным угрозам безопасности», — заявила китайская сторона.

В Минобороны Китая отметили, что «учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией».