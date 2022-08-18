Администрация США уверена, что «историческая возможность» достижения мира между Азербайджаном и Арменией все еще сохраняется. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Несмотря на неудачи, мы по-прежнему считаем, что у нас есть такая возможность. Мы всегда понимали, что это никогда не будет линейным процессом. Мы считаем, что путем непрерывного диалога, постоянного взаимодействия, в том числе на высшем уровне, мы сумеем делать все возможное для достижения долгосрочного всеобъемлющего мира», — отметил дипломат.

По его словам, у госсекретаря США Энтони Блинкена «недавно была возможность пообщаться с лидерами» Азербайджана и Армении. «Мы выразили глубокую обеспокоенность недавними боевыми действиями в Карабахе и вокруг него, которые привели к жертвам. Мы призвали к немедленным шагам по снижению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации между сторонами», — добавил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Недавнее обострение ситуации, продолжил Прайс, «подчеркивает необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования путем переговоров по всем остающимся вопросам, связанным с конфликтом в Карабахе или вытекающим из него». «Хотя мы и наблюдаем эскалацию напряженности, которая привела к насилию, мы намерены продолжать работать со сторонами. Мы будем продолжать делать это на двусторонней основе, а также совместно с партнерами-единомышленниками в ЕС и в рамках нашей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам прийти к долгосрочному и всеобъемлющему миру», — заключил дипломат.