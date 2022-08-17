Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в республику могут на законных основаниях не впускать граждан России с визами других стран — членов безвизового шенгенского пространства. Соответствующее заявление он сделал в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации.

По словам министра, базовый договор Европейского союза позволяет государствам — членам объединения блокировать въезд россиян.

Он также обратил внимание на аналогичные меры по закрытию границ, которые были введены в ЕС в период обострения пандемии коронавируса. Как отметил дипломат, законы Евросоюза позволяют блокировать въезд даже граждан ЕС в ту или иную страну сообщества.

«Мы хорошо помним, что во время обострения ситуации с коронавирусом страны закрыли не только внешние границы ЕС, но и внутренние», — добавил Рейнсалу.