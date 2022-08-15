Правительство Великобритании выразило сожаление в связи с инцидентом в посольстве Азербайджана в Лондоне.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении замглавы МИД Соединенного Королевства Грэма Стюарта по итогам его встречи с азербайджанским послом Элином Сулеймановым.

«Я подчеркнул важность того, что правительство Великобритании привержено обеспечению безопасности всех дипломатических миссий в Соединенном Королевстве, и выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом. Великобритания имеет давние традиции поддержки права на свободу выражения, но оно должно реализовываться посредством мирных и законных демонстраций», — указал Стюарт.