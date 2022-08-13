Тайвань зафиксировал движение китайских военных самолетов. В зону противовоздушной обороны острова зашло 13 самолетов Китая. Как передает Minval.az, об этом сообщает Минобороны Тайваня в Twitter.

Ведомство отмечает, что вблизи острова заметили 6 кораблей и 29 самолетов армии Китая. Тайвань отреагировал, подняв в небо свои самолеты и направив суда и ракетные системы наземного базирования.

Позже 13 китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива и зашли в зону действия ПВО острова.