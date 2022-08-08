ФСБ России сообщило о напряженности на границе Ирана и Армении. Это связано с увеличением попыток незаконного провоза наркотиков и психотропных веществ из Ирана в Армению.

Погрануправлением также были зафиксированы попытки незаконного пересечения армяно-иранского участка госграницы представителями экстремистских и террористических организаций.

«Именно поэтому по согласованию с правительством, Службой нацбезопасности и другими органами Армении с начала года установлен ряд оборудованных постов.

Проводятся выборочные (а при необходимости — общие) проверки граждан и транспортных средств на предмет контрабанды, организации незаконной миграции и других правонарушений», — сказано в заявлении.