Папа Римский Франциск приветствовал разблокирование некоторых украинских портов для экспорта зерновых, сообщает Vatican News.

Он выразил надежду, что это — свидетельство о возможности договариваться, которое сможет привести к прекращению боевых действий.

В первом после молитвы «Ангел Господень» в воскресенье, 7 августа, Папа Франциск обратился к ситуации в Украине с пожеланиями длительного и справедливого мира.

Обращаясь к паломникам в Ватикане, он сказал, что в разблокировании «зернового коридора» видит «знак надежды».

«Я хотел бы поприветствовать отправку из портов Украины первых кораблей, загруженных зерновыми. Этот шаг показывает, что возможно вести диалог и достигать конкретных результатов, полезных для всех. А потому это событие предстает перед нами также как знак надежды, поэтому от всей души желаю, чтобы следуя этим путем, удалось положить конец боевым действиям и прийти к справедливому и длительному миру», — добавил он.