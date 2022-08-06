5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Госсекретарь США в ходе разговора выразил обеспокоенность по поводу напряженности в регионе.

Заявив, что вся ответственность за возникшую напряженность лежит на официальном Ереване, Ильхам Алиев отметил, что незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, была совершена военная провокация, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий.

Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджанская сторона приняла необходимые ответные меры для предотвращения этой военной провокации. Лидер страны заявил, что азербайджанская сторона в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года неоднократно ставила на повестку дня вопрос вывода с наших территорий армянских вооруженных сил и незаконных армянских воинских формирований. Однако со стороны Армении это обязательство не выполняется, звучат различные оправдания и противоречивые заявления.

Ильхам Алиев сообщил о завершении Азербайджаном строительства альтернативной дороги Лачинскому коридору и подчеркнул, что после того, как она будет готова, в соответствии с положениями трехстороннего заявления, контингент российских миротворческих сил будет дислоцирован на этой дороге.

Стороны также обменялись мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.