4 августа президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе телефонного разговора Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность возникшей в последние дни напряженностью в регионе и отметил важность продолжения переговоров между Арменией и Азербайджаном и выполнения положений трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года. Он заявил, что Франция готова оказать поддержку продолжению диалога между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения совершила очередную военную провокацию, в результате которой на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, погиб наш военнослужащий. Глава нашего государства сказал, что Вооруженные силы Азербайджана пресекли эту провокацию, приняли необходимые ответные меры, и отметил, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на Армению.

Ильхам Алиев отметил необходимость обеспечения вывода с нашей территории вооруженных сил Армении и элементов незаконных армянских военных формирований, которые продолжают присутствовать в Карабахском регионе Азербайджана. Однако армянская сторона все еще не обеспечила это, что, в свою очередь, является нарушением официальным Ереваном положений Заявления от 10 ноября 2020 года и невыполнением Арменией взятых на себя обязательств.

Глава нашего государства подчеркнул, что в результате достигнутой договоренности с Министерством обороны России в соответствии с положениями трехстороннего Заявления определен маршрут новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору, и азербайджанская сторона завершает строительство этой дороги. Как только эти работы завершатся, согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, на эту дорогу предусмотрено передислоцировать российские миротворческие силы.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.