С началом войны России против Украины десятки тысяч россиян ринулись в «безвизовые» страны ближнего зарубежья — либо «переждать», либо осесть на новом месте. Сами россияне предпочитают слово «релокация», от английского relocate – переселение.

В последние дни февраля и первые дни марта жители России активно искали информацию о выезде из РФ, свидетельствуют данные сервисов Google Trends и Яндекс Вордстат.

В большинстве своем россиян интересовали ближайшие к ним страны: Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения и Турция. Такая избирательность, прежде всего, связана с масштабными санкциями, введенными странами Европейского Союза против авиакомпаний из РФ и ограничениями на въезд для ее граждан.

По разным оценкам, с 24 февраля Россию покинули от 150 тысяч до 776 тысяч человек. И как показал опрос Университета Хельсинки и проекта OK Russians 57% мигрантов – это молодые люди до 35 лет, а 68% – уехали «надолго или навсегда». Страны-лидеры по приему российских мигрантов за этот период – Турция (около 25% респондентов), Грузия (23%) и Армения (15%).

Приятным следствием волны российской миграции для стран-реципиентов стал приток трудовых ресурсов и налогоплательщиков. С другой стороны, такая экспансия спровоцировала резкое удорожание стоимости аренды жилья и цен на квартиры.

В июне 2022 года продажи домов в Турции иностранцам подскочили более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Причиной послужило повышение покупательного спроса со стороны россиян.

С января они приобрели в Турции уже 6 тысяч домов. Это сделало их самыми многочисленными покупателями среди иностранцев. До этого первенство принадлежало гражданам Ирана и Ирака.

Спрос россиян на квартиры и апартаменты вырос еще больше. Так, по данным Турецкого статистического института, только в апреле продажи на местном рынке недвижимости иностранцам по сравнению с мартом выросли на 186,6%.

«Это богатые россияне, но не олигархи», – рассказывает о своих клиентах основатель стамбульской компании по продаже недвижимости Golden Sign в комментарии агентству Reuters.

По информации аналитиков портала Turk.Estate, с января по июнь этого года интерес россиян к приобретению недвижимости в Турции вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 177% — к первому полугодию 2020 года.

Некоторые россияне скупают сразу 3-5 квартир в Турции. Для проведения сделок граждане РФ используют разные платежные инструменты, форма оплаты тоже разная: кто привозит наличные, кто открывает счет в банке, а кто приносит золото.

Привлекательность инвестиций в турецкие квадратные метры для иностранцев поддерживается, в частности постоянной девальвацией лиры и высокой инфляцией. За последние 12 месяцев лира по отношению к американскому доллару упала на 48%, а потребительские цены выросли на 80%.

Неожиданный всплеск спроса на квартиры привел к их удорожанию. Так, с февраля по июль 2022 года цены на жилье в Турции в среднем выросли на 20%. Турецкий Центробанк говорит о 100-процентном росте за год.

Самая популярная локация среди иностранцев – Стамбул (45%), на втором месте – Анталия (21%).

Кроме того, россияне облюбовали еще несколько точек на карте мира для приобретения жилья. И одной из таких точек является Грузия, куда с конца февраля прибыло более 120 тысяч иностранцев — преимущественно граждан России, Украины и Беларуси, говорится в данных местной пограничной службы.

Приток иностранцев привел к дефициту жилья и росту цен на аренду. По состоянию на апрель стоимость аренды недвижимости в Тбилиси выросла на 48% в годовом исчислении, говорится в исследовании инвестиционной компании TBC Capital.

Основной рост спроса и арендных ставок произошел в марте. Согласно отчету, только через один месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину стоимость аренды квартир в столице Грузии увеличилась на 20,1%.

В аналитическом отчете банка Грузии отмечается, что весенний рост стоимости аренды жилья оказался самым резким за всю историю наблюдений. Индекс аренды сильно рос с февраля по май.

В то же время индекс цен на покупку жилья рос сдержаннее. Во втором квартале 2022 года цены на квартиры в Тбилиси выросли на 8,2% по сравнению с прошлым годом, сообщила Национальная служба статистики.

Рост индекса цен на аренду квартир привел к существенному увеличению капитализации рынка недвижимости.

Однако не все грузины рады гостям из северной страны. По информации российских медиа, мигранты столкнулись с негативным отношением к себе — в Тбилиси и других городах в объявлениях об аренде квартир встречаются примечания, что жилье не сдается россиянам и белорусам.

Граждане России с марта по июнь 2022 года зарегистрировали в Грузии около 6400 фирм, что в семь раз превышает годовой показатель 2021 года, заявил глава крупной неправительственной организации Международная прозрачность — Грузия Ека Гигаури.

Всего на сегодняшний день в Грузии зарегистрировано около 13,5 тыс. российских компаний. То есть половина из них появилась в стране после начала событий на Украине.

«С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года», — сказала Гигаури.

По ее словам, примерно, 93% из этих компаний являются индивидуальными предприятиями (ИП). Это свидетельствует о том, что часть российских граждан переехали в Грузию для бизнес-деятельности.

Следующей привлекательной для приобретения недвижимости точкой на карте стала Армения, экономически связанная с Россией. Сегодня это один из ключевых пунктов назначения для «релокантов». По словам менеджеров агентств недвижимости, волна клиентов из Украины, Беларуси и преимущественно из России уже привела к удорожанию аренды квартир в Ереване на 30-40%.

Отдельные владельцы недвижимости даже расторгают действующие договоры со своими арендаторами, чтобы попытаться сдать свои квартиры в аренду по более высокой цене.

Стоимость покупки недвижимости тоже увеличивается. По сравнению с прошлым годом цены на покупку квартир выросли в среднем на 20%, а объем продаж – на 10%.

В обзоре рынка недвижимости за второй квартал 2022 года Центробанк Узбекистана отметил рост индекса активности на рынке аренды жилья. Регулятор объясняет это «существенным притоком туристов» из соседних стран, в том числе из России и Беларуси. Стоимость недвижимости и его аренды в Ташкенте начала расти после начала войны в Украине. Цены на аренду жилья в долларовом эквиваленте выросли на 1,7% в мае и на 2,1% в июне. Количество сделок купли-продажи домов во втором квартале достигло 81,9 тыс. Это на 6,2% больше показателя в то же время в прошлом году.

Среди богатых россиян пользуется популярностью «релокация» в Объединенные Арабские Эмираты, имеющие прямое авиасообщение с Россией.

Так, в первом полугодии объем сделок с жилой недвижимостью в ОАЭ вырос на 60%, а стоимость проданной недвижимости выросла на 85%, говорится в отчете консалтинговой компании Betterhomes. Россияне заняли четвертое место в списке крупнейших покупателей недвижимости в Дубае – количество владельцев из РФ возросло на 164%. Цены на самые популярные квартиры в ОАЭ начинаются от 100 тыс. дол. За инвестицию в размере от 205 тыс. долларов можно получить трехлетнюю визу инвестора.

Генеральный директор агентства недвижимости Modern Living в Дубае Тиаго Калдас даже нанял трех русскоязычных агентов, чтобы удовлетворить интересы россиян. По его словам, количество покупателей из РФ «возросло в десять раз».