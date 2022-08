Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс посетил регионы Азербайджана.

Дипломат побывал с Сабирабаде и Саатлы, и поделился фотографиями оттуда.

Sabirabad. On my way to Horadiz. August 3rd. Rain. pic.twitter.com/NVUanH1f46

— Zacharie Gross (@GrossZacharie) August 3, 2022