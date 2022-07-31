Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет, сообщает Zeit.

Политик подчеркнул, что правительству Германии следует принять эту «горькую правду».

«В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля»,- сказал Михаэль Кречмер.

По его словам, граждане в настоящее время не осознают последствий повышения цен на газ. Он добавил, что в ФРГ стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах».

Премьер добавил, что считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России».