Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза принял пожертвования в размере £1 млн (более миллиона долларов) от родственников лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, сообщает The Times.

По информации издания, наследник королевской семьи получил деньги от сводных братьев основателя «Аль Каиды». Чарльз встречался с одним из них в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус в октябре 2013 года, через два года после гибели бен Ладена от американского спецназа.

Газета утверждает, что принц согласился принять пожертвования, проигнорировав возражения его советников и сотрудников фонда.