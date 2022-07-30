Российские туристы сняли порнографический ролик на развалинах крепости Эребуни в Ереване. Полиция проводит проверку по данному факту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В съемках ролика подозревают шеф-редактора телеканала «Пятница», а также креативного продюсера телеканала «Ю» – Татьяну Смаржевскую и мужчину, который был с ней.

Видео выложили на одном из порносайтов (сейчас оно уже удалено). На нем мужчина и женщина занимаются сексом во время прогулки по крепости.

Директор историко-археологического музея-заповедника Микаэл Бадалян назвал героев ролика «ублюдками» и предположил, что снят он был не ранее 24 июня.

Пользователи соцсетей в Армении обвинили в съемках порновидео Татьяну Смаржевскую — креативного продюсера телеканала «Ю» и шеф-редактора телеканала «Пятница». Разгневанные люди в соцсетях просят писать комментарии с просьбой уволить Смаржевскую в аккаунтах «Ю» и «Пятницы», а также «Газпром-медиа», которому принадлежит телеканал «Пятница».

Сама Смаржевская пока не комментирует инцидент, ее аккаунт в Инстаграме удалён.

В мэрии Еревана сообщили, что полиция уже начала проверку, и что участники записи, а также «возможные организаторы» понесут ответственность.