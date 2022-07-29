Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно теракта в Еленовке.

В совещании приняли участие Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Об этом сообщает Офис президента.

«Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Еленовке, в результате которого были цинично убиты более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия- государство-террорист. ООН и МККК, которые должны гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать», — сказал президент.