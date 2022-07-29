Британка умерла от рака легких, хотя ни разу не пробовала курить, пишет Mirror. Более того, 50-летняя женщина активно занималась спортом и участвовала в забегах.

Сара Гарретт в прошлом году принимала участие в забеге по пересеченной местности, когда внезапно почувствовала сильную отдышку, но списала это на холод. После гонки британка, жалуясь и на другие симптомы, все же решила провериться у врача и узнала, что у нее рак легких.

После этого Сара начала активно лечиться, но медики не смогли ей помочь — через семь месяце Гарретт умерла, оставив мужа Скотта с тремя детьми. Смерть супруги, как и ее болезнь, стали полной неожиданностью для всей семьи.

«Она была действительно любящей мамой и женой и никогда в жизни не курила», — рассказал мужчина.

В прошлом месяце Скотт с детьми приняли участие в благотворительном забеге в память о Саре, собрав $7000 на исследование рака.