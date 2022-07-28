Столичный регион Швеции начнет вакцинацию против оспы обезьян людей, подвергшихся воздействию вируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз администрации Стокгольма.

«Управление здравоохранения рекомендует, чтобы людям, которые были в тесном контакте с человеком, заболевшим оспой обезьян после того, как у них появились симптомы, была предложена вакцина. Вакцина наиболее эффективна, если ее вводят в течение четырех дней после того, как люди подверглись риску заражения, но в некоторых случаях и до 14 дней после этого», — поясняется в пресс-релизе.

Жители Стокгольма, подвергшиеся воздействию вируса, будут вакцинированы одной или двумя дозами в зависимости от предписания врача. Людей с симптомами оспы обезьян прививать не будут. Самостоятельно записаться на вакцинацию невозможно, кандидатов на прививку будет идентифицировать служба здравоохранения, которая сама свяжется с ними.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 63 случая заражения.