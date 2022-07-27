Действия стран Евросоюза и США поставили Украину в полную рабскую зависимость от стран Запада. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Дипломата попросили прокомментировать слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая утверждала, что слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия поможет народу Украины избавиться от антинародного и антиисторического киевского режима, говорят о намерении РФ «полностью подчинить себе Украину».

«Я могу ей ответить, что действия ее страны вкупе с действиями стран ЕС и США как раз-таки поставили Украину и украинский народ в зависимость, в полную рабскую зависимость от стран Запада», — сказала Захарова.