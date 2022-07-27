Представитель РФ Ирина Тяжлова заявила, что визы российским дипломатам, которые собираются поучаствовать в работе органов Организации Объединенных Наций, не выдают не только США, но и Швейцария. Соответствующее заявление она сделала на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности, передает РИА «Новости».

«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», — сказала Тяжлова.