Британский премьер-министр Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО после того, как в сентябре 2023 года этот пост покинет Йенс Столтенберг, пишет The Telegraph.

«Старшие тори поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО, когда эта высокопоставленная должность освободится. Джонсон является очередным британским политиком, кому предложили эту должность после министра обороны Бена Уоллеса и бывших премьер-министров Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона», — говорится в публикации.

По данным издания, Джонсона уже давно рассматривают на роль генсека Североатлантического альянса. Соединенному королевству доверяют страны Балтии. Кроме того, за помощь в создании международной коалиции против России во время проведения спецоперации на Украине Джонсон получил международное признание.

Однако, есть и те, кто не поддерживает идею назначить Джонсона генсеком НАТО. Бывший глава британской армии лорд Ричард Даннат указал на характер премьера.

«Несомненно, он сделал много хорошего, и наша полная поддержка Украины просто фантастическая. Но я боюсь, что его личностные черты помешают: отсутствие честности, отсутствие доверия. Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он — позор нации», — заявил лорд.

А высокопоставленный представитель Минобороны напомнил о весьма непростых взаимоотношениях Джонсона с французским президентом Эммануэлем Макроном.

По мнению эксперта, лидер Франции может наложить на Джонсона вето. А назначаются представители НАТО только единогласным решением.