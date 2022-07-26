Онлайн-журнал Nubia на протяжении пяти месяцев проводил опрос о самой красивой женщине в мире. На сайте издания сообщается, что ею была названа южнокорейская певица, актриса и модель Ким Джису.

В голосовании приняли более миллиона человек из 116 стран. Участница герл-группы BLACKPINK Джису набрала 500 тысяч голосов. На втором месте оказалась тайваньская исполнительница и солистка коллектива Twice Чжоу Цзыюй. Третью строчку заняла Лалиса Манобан — тайская певица, танцовщица и рэперша, которая также входит в группу BLACKPINK.