Правительство Венгрии создало совет обороны страны под руководством премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил представитель главы правительства Берталан Хаваши, передает РИА Новости.
Правительство Венгрии создало совет обороны страны под руководством премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил представитель главы правительства Берталан Хаваши, передает РИА Новости.
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