Украинские медики получат от французского правительства 10 тысяч ноутбуков.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоро.

«Наши врачи — герои. Каждый день они спасают жизнь людей. Часто под вражескими обстрелами. Чтобы медикам было проще работать и общаться с пациентами онлайн, каждого из них важно обеспечить качественным интернетом и компьютером. Это немаловажная часть плана по цифровизации медицинской сферы», – отметил Федоров.

Он поблагодарил министерство экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции за поддержку инициативы министерства цифровой трансформации и Минздрава.