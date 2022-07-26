Вопрос о возможном закрытии автономной некоммерческой организации «Еврейское Агентство «Сохнут» лежит в правовой плоскости, этим занимается Министерство юстиции России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

По ее словам, Москва сожалеет о том, что Израиль в последние месяцы занял «неконструктивную и необъективную» позицию в отношении Российской Федерации, в том числе по украинскому вопросу.

«Когда были даны со стороны руководства Израиля на разных уровнях антироссийские оценки… и когда позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону… она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада,— это, действительно, вызвало вопросы», — сказала Захарова.