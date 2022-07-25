Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом глава Госдепа написал в соцсети Twitter.

По словам Блинкена, состоялся плодотворный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о том, что Армения и Азербайджан имеют исторические возможности для достижения мира в регионе.

«Я высоко ценю позитивные шаги, предпринятые Арменией в отношениях с Азербайджаном и Турцией. Обсуждения между странами региона являются ключом к устойчивому миру на Южном Кавказе», — подчеркнул госсекретарь США.