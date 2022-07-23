Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала вопрос BILD TV о том, почему поставки оружия в Украину идут медленно.

«Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», — сказала министр.

«Никто в федеральном правительстве не обманывает своих европейских соседей», – заявила она, дав понять, что Германия помогает настолько, насколько позволяют ее возможности.

Также Бербок высказала мнение, что для Украины сейчас наиболее важны поставки артиллерии.

«Я несколько раз ясно дала понять, что мы должны обратить особое внимание на артиллерию, чтобы выяснить, как мы можем обеспечить дополнительную поддержку», — сказала глава МИД Германии.