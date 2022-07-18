Сейчас мы наблюдаем лишь первую ласточку эффекта обновления огневого воздействия на глубину до 70 километров. На эту глубину мы теперь гарантированно можем наносить огневые удары. И мы уже наблюдаем, что это влияет на характер ведения боевых действий.

Об этом сегодня заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире «Фейгин Live».

«Раньше российская артиллерия просто выкладывала неограниченное количество боеприпасов на цель. Есть очень показательные фотографии в интернете, демонстрирующие поля в черных воронках. Они вели огонь до тех пор, пока наши войска не прекращали сопротивление и не переходили на другой рубеж. И это могло продолжаться сутками. А теперь такого нет. Теперь они даже пытались несколько раз наступать без поддержки артиллерии» — отметил эксперт.

