Сегодня мы замечаем изменения, происходящие на всех уровнях и во всех сферах, которых роднит высокая степень противоречивости. Складывается впечатление, что мы перешли в эру мирового парадокса. И до боли похожие моменты исторических аналогий вызывают мысль об эпидемии странного дежавю, охватившего массы, особенно читающую и думающую прослойку нашего общества. Эпидемии, войны, изменение климата. Почему это происходит снова и снова?

На самом деле, сценарий тотального карантина был прекрасной заменой войне и наиболее щадящей, нежели сама война, считает политический аналитик Игорь Дмитриев.

В интервью Minval.az Дмитриев заявил, что человечество вступило в тот самый исторический период, сравнимый со сменой эпох XVII-XVIII веков, так как именно в тот самый отрезок времени эпоха средневековья сменилась эпохой нового времени, феодальный строй сменился капиталистическим.

По словам И. Дмитриева, принято выделять около трех десятков наиболее значимых глобальных проблем, решение которых требует планетарного или мегарегионального подхода. Наиболее значимыми среди них являются: поляризация мирового сообщества, выражающаяся в фундаментальном различии уровня жизни, степени социально-экономического развития различных стран и народов; международный терроризм; международные конфликты как в «горячей», так и в «холодной» формах, включая «информационные войны»; экономические катастрофы и эпидемии, часто связанные с бесконтрольной хозяйственной деятельностью транснациональных корпораций; нарушение прав и свобод человека; демографические катастрофы; национальные и религиозные конфликты; бедность и голод, захватывающие крупные географические регионы земного шара; «гуманитарная» экспансия «сильных» держав в отношении слаборазвитых стран.

«Существует еще много вопросов, которые следует рассматривать широкомасштабно, но я хотел бы отметить, что все вышеперечисленное, на самом деле, можно определить при помощи сакральных маркеров, предвещающих смену эпох. Отмечу, что сценарий всегда тот же, ибо история движется по спирали», — отметил аналитик.

Маркером №1, по мнению И. Дмитриева, стоит отметить медицинский

Во времена средневековья главными факторами, на которых была выстроена атмосфера страха, являлись эпидемия чумы, холеры, оспы, тифа и так далее. С этого страха началось расшатывание мира, и сегодня его стропила сотрясаются по тому же сценарию: птичий грипп, свиной грипп, атипичная пневмония, лихорадка Эболы, лихорадка Денге, затем – COVID-19, как алмаз в пандемической «короне». Не за горами призрак «обезьяньей оспы» и, возможно, новые штаммы коронавируса.

Маркер №2 – климатический

Во втором тысячелетии нашей эры Европа прошла через эпоху, которую исследователи называют «малым ледниковым периодом». Большинство ученых датируют его тремя сотнями лет между XVI и XIX веками, но некоторые расширяют это время до промежутка между 1300-ми и 1850-ми годами. В 1640-х годах среднегодовая температура на Британских островах понизилась на 2°C, похожие аномалии были зафиксированы в Германии, Скандинавии и других северо-западных частях Европы. Зимы стали в разы холоднее, реки и прибрежные зоны морей замерзли, затруднив торговлю и связи, урожайность ухудшилась, уменьшилось поголовье скота, что привело к голоду.

Изменение климата подстегнуло народное недовольство и стало причиной множества восстаний, революций и войн, а также судебных процессов над ведьмами, обвиненными в порче погоды. Как видите, этот маркер глобально пошатнул социально-экономический аспект ушедших в прошлое эпох. То же самое происходит и сегодня, только обвиняют в «перемене погоды» и климата в целом отнюдь не ведьм, а НТП.

Маркер №3 – религия

XVII-XVIII века – та самая квинтэссенция, когда в мире, а точнее, в Европе менялись эпохи. Именно в течение этих двух веков бушевали страшные религиозные войны. То была эпоха Реформации и, если вспомнить, что творили армии Лютера и Кельвина, можно содрогнуться от ужаса: заживо сжигали, вешали, резали, всюду оставляли за собой руины, трупы и пожарища. Потом, спустя 100 лет последователи Лютера и Кальвина стали «белыми и пушистыми» протестантами. Сейчас мир вступает в период реформации ислама, которая протекает на тех же точно этапах. Мы имеем все эти течения радикальных исламистов, такие как Аль-Каида и Талибан, действующих на основах тех же самых протестантских течений: возвращение к истокам, к настоящим истокам веры, осуждение роскоши и разврата. Только если протестанты преследовали католическую роскошь и разврат, исламисты направили оружие против светской роскоши и разврата. То есть, мы наблюдаем исламский протестантизм. В принципе уже сейчас есть достижения, являющиеся залогом мирного будущего ислама, так же как и в неохристианстве. Впрочем, не следует забывать, что у истоков любой мирной религии всегда стояли оголтелые фанатики, и любая религия изначально проходила этапы максимальной жестокости и мракобесья. То же происходит и сегодня, работает тот же самый маркер.

Маркер №4 — энергетический

По словам И. Дмитриева, с ходом времени и в связи со сменой эпох энергетические модели меняются: механическую сменила эпоха пара, затем пришла нефтегазовая энергетика, на замену которой сегодня приходит политика «зеленого перехода». Но и она сменится в ближайшем будущем атомной энергией и биоэнергетикой. Запасы нефти и газа не беспредельны, еще несколько десятков лет – и они иссякнут. Землю выдоили. А то, что еще осталось – настолько глубоко в недрах, что разработки просто нерентабельны, говорит аналитик.

Маркер №5 — экономический

Все начиналось с банального бартера, выгодного товарообмена, затем в мир пришли деньги, но они до определенного времени не имели глобальной ценности, так как более всего преобладал именно бартер. Затем деньги превратились в смысл жизни. Сегодня эпоха глобального значения купюр уходит в прошлое и на смену ей пришли новые технологии в виде биткоинов, криптовалют и пластиковых карт. В самом ближайшем будущем человечество и вовсе откажется от использования купюр и монет, наступит эпоха царствования безналичного расчета. И, возможно, согласно теории исторической спирали, вернется бартер – как форма оплаты.

Маркер №6 — политический

По словам И. Дмитриева, понятие «институциональное государство», как известный факт политологии, парадигма эпохи нового времени, подходит к концу, наступает эпоха глобализации мира, сметающая, по сути, национальные границы. К сожалению, эпоха институциональных государств уходит в прошлое.

Яна Мадатова