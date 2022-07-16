Преодоление инерции бездействия это бич человеческого общества. Не переборов ее, ни одно поколение, ни один народ, ни одно общество не может спокойно перевести дух и настроиться на волну самодостаточности. Если в повестке ребром стоят вопросы неотложного характера, то отношение к ним должно быть строгим и серьезным. Только в этом случае они находят решение, принося достаток и покой.

На совещании, посвященном итогам первого полугодия, президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся всех значимых вопросов, которые предопределяют смысл и значение реализуемых страной программ. Они охватывают все жизненно важные направления. В контексте реализуемых инициатив на первый план глава государства ставит вопросы безопасности, повышения социального тонуса народа и ясность задач, связанных с будущим.

Вкупе все приоритеты составляют стратегический блок, который воплощает в себе полный набор целей и задач, обеспечивающий стабильное и поступательное развитие Азербайджана.

Не случайно глава государства в ходе важных обсуждений непременно касается проблем внешней политики. Позиция любой страны на международной арене проливает свет на внутреннюю политику. А успехи в жизни страны имеют обыкновение трансформироваться во внешнеполитический капитал.

Опыт Азербайджана в важной ипостаси предметно демонстрирует функциональную модель позиционирования. Если бы Азербайджан за годы независимости не стал бы активно поднимать национальную экономику, погряз бы в решении малозначимых задач, он бы ограничился незавидной келейностью.

Значимые энергетические, транспортно-коммуникационные инициативы Баку пришлись кстати, как для внутренних нужд, так и для внешней среды. И сообщество оценило вклад президента Ильхама Алиева в дело глобальной интеграции, которая служит процессу разрядки и обеспечения энергетической безопасности огромных регионов.

Но Азербайджан по-прежнему находится в турбулентной среде ввиду неадекватной политики Армении, страны, которая бряцает оружием, подрывая скрепы стабильности в Южном Кавказе. Нейтрализация взрывоопасного запала беспокойного субъекта была и остается задачей неотложного характера. Баку добился ее успешного решения, но поверженный агрессор продолжает будоражить среду, угрожая мирным инициативам Баку, интеграционным проектам международного масштаба.

По существу Ереван бросает вызов стабильности не только одной стране, но и тем государствам, с которыми Азербайджан выстроил надежные связи, получая мультипликативную выгоду. Значит, проблема усмирения неугомонного субъекта это забота не только Азербайджана, но и сообщества.

Баку за последние годы наработал большой массив дипломатического запаса, и это заслуга президента Алиева, который точно просчитал риски и вызовы, в соответствии с их параметрами выстроил концепцию развития страны. А Армения перед мощью Азербайджана стала немощной страной. Несмотря на это, Ереван продолжает диверсифицировать риски и опасности, производя новые угрозы для безопасности региона.

Азербайджан активно сотрудничает с международными организациями, центрами силы, с соседними государствами, Европейским Союзом, и в ходе контактного процесса раскрывает суть своего подхода по вопросу нормализации отношений с Арменией. Касаясь актуальной темы, президент напомнил, что Баку верен политике проведения широких обсуждений с партнерами на предмет региональной стабилизации и расширения границ интеграции. Он в частности сказал: «Наша позиция всегда была независимой, мы всегда открыто демонстрировали свою позицию и завоевали большое уважение в мире. Мы всегда стоим на своем слове, всегда верны данному слову. Конечно, эти международные связи, политика, проводимая нами в регионе и в мире в целом, позволяют нам с большим успехом решать внутренние проблемы, потому что для того, чтобы правильно проводить внутреннюю политику, любой стране нужен позитивный международный фон – в первую очередь, по соседству, а с другой стороны — в мире…».

Об этом информирована и Армения, которая продолжает проводить в жизнь деструктивную линию. Потому глава государства напомнил, что за шесть месяцев нынешнего года были предприняты определенные шаги, направленные на нормализацию азербайджано-армянских связей. Однако реальных результатов пока нет, хотя с окончания Отечественной войны прошел 1 год и 8 месяцев, «Ереван все еще не выполняет принудительно взятые на себя обязательства».

Хоть Армения и принимает предложения Баку, сформировавшиеся на основе норм и принципов международного права, но конкретных шагов пока нет. Естественно, армянская сторона в наращивании негатива полагается не только на себя, но и на внешних заступников. Не понятна логика тех, кто подогревает больного игрока региона, вместо того, чтобы подлечить его и запустить в процесс с рациональной функцией.

Дав четкую характеристику пагубным действиям Еревана, президент Алиев коснулся судьбоносного мотива об уклонении Арменией от обязательств, закрепленных в Декларации от 10 ноября 2020 года, которая по праву является Актом о капитуляции Армении.

Вывод незаконных армянских вооруженных сил из Карабаха был и остается настоятельным требованием на пути к всеобъемлющей стабилизации в поствоенных условиях. «Мы поднимали этот вопрос перед российским военным руководством, и высокопоставленный представитель Министерства обороны России, находясь в Азербайджане, обещал нашему Министерству обороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха. Сегодня уже середина июля, а вопрос не нашел решения», — особо подчеркнул президент Алиев, возлагая ответственность и на Россию, которая застолбила за собой функцию главного модератора в урегулировании.

Акцент на важные детали краеугольных вопросов говорит о том, что глава Азербайджана держит в поле зрения все принципиальные нюансы процесса, и в ответ на всевозможные форсмажоры будут предприняты адекватные ответы.

Президент Алиев не обошел вниманием и такой важный аспект, как желание Еревана реанимировать мертвые вопросы. Он сказал: «Когда закончилась война, и Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции, между нами – руководителями Азербайджана, России, Армении была устная договоренность о том, что вопрос статуса не затрагивается. Определенное время Армения соблюдала это. Но в последнее время это стало обычным явлением… После войны я сказал, куда делся статус, и что с ним стало, не хочу повторять. Однако если кто-то в Армении забыл, могу повторить…».

Впервые глава Азербайджана без обиняков дал внятный ответ на пустопорожние требования Еревана, сказав, что «говорить о статусе – очень опасно для Армении, потому что мы можем потребовать статус для Зангезура, который в 1920 году был оторван от нас. Мы же не говорим, хотя можем говорить, посмотрим тогда, каким будет результат…». Казалось бы, куда уж яснее и конкретнее.

Ереван идет по лезвию бритвы, не осознавая, насколько глубоко вгоняет себя в отрицательную спираль. Чем дальше он углубится, тем хуже для него, ведь страна, потерпевшая жесточайшее поражение от Азербайджана, находится в предсмертном состоянии. Ей бы подумать о собственной реанимации, а она лезет в чужой огород с большим риском для себя, нащупывая границы возможного в мертвом поле.

Наконец, непонятный выкрутас Еревана в вопросе открытия Зангезурского коридора также не станет головной болью для Баку, ибо президент Ильхам Алиев, найдя замену Армении, позаботился о надежной альтернативе. И кому же во вред играет нарочитое блокирование нового траверса? Бесспорно, это минус Армении, которая и так влачит жалкое существование, прося сообщество о помощи.

А сообщество постепенно отворачивается от Армении, как от обузы, с которой ничего полезного не возьмешь. Все игроки большой партии предпочитают таких партнеров, как Азербайджан, который всегда внятен, полезен и собран. Этого не сказать об Армении, которая стала аппендиксом, как для Южного Кавказа, так и для глобального мира.

Недавняя 20-ая сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме воочию показала, насколько политика Армении стала контр историческим фактором, от которой нужно держаться как можно дальше. От нее все отвернулись, показав красную карточку бессмысленным требованиям Еревана, который мыслит в обратном режиме, пятясь назад.

Попытки реанимации Минской группы, желание вернуть в повестку важного мероприятия вопрос статуса для горстки армян Карабаха, требования о возврате мифических военнопленных, наконец, тезис о нарушении территориальной целостности Армении, все это вызвало в среде депутатов ПА ОБСЕ отвращение, если не считать нескольких лоббистов, банально провалившихся в яму позора.

Дипломатия Азербайджана одержала еще одну яркую победу в Бирмингеме, показав лицом свою зрелость и устремленность в будущее. Ей в самый раз аплодировать стоя, что и произошло в британском Бирмингеме.

На совещании, посвященном итогам шести месяцев, президент Ильхам Алиев поделился о перспективе. Это недвусмысленно свидетельствует в пользу наращивания запаса прочности в государственном строительстве и в международной политике. Не лишены оснований утверждения главы государства о том, что и впредь Азербайджан справится с поставленными задачами и выстроит более продуктивные связи с внешним миром.

Баку смог воссоздать тот многомерный формат позиционирования, который позволяет поступательно наращивать национальный потенциал, играющий еще и на реноме в таком важном деле, как сотрудничество с внешней средой. Успешную политику не меняют, а лишь дополняют новыми элементами.

Тофик Аббасов