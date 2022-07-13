Палестинское движение ХАМАС выразило недовольство заявлением президента США Джо Байдена по его прибытии в Израиль, сочтя их доказательством того, что американский лидер не намерен защищать интересы палестинцев.

«Заявления Байдена в начале визита в наш регион о том, что он — сионист, показывают его полную приверженность сионистским интересам», — приводит «Интерфакс» заявление представителя ХАМАС Хазема Касема.

Он добавил, что комментарии Байдена «подтверждают масштабы преступления некоторых сторон посредствам координации с американцами по формированию альянсов, частью которых является оккупация территорий».