Первая леди США Джилл Байден принесла извинения за сравнение латиноамериканцев с тако. Об этом сообщает Associated Press.

«Первая леди просит прощения: она не хотела выразить ничего, кроме искреннего восхищения и любви к латиноамериканскому сообществу», — написал у себя в Twitter представитель Байден Майкл Лароса.

Во время выступления перед латиноамериканской правозащитной организацией супруга президента США Джо Байдена назвала латиноамериканцев такими же уникальными, как тако.

«Разнообразие этого [латиноамериканского] сообщества, такое же уникальное, как винные погребки Бронкса, такое же прекрасное, как цветы Майами, и такое же уникальное, как тако на завтрак здесь, в Сан-Антонио», — заявила она.