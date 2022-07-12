Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорк в понедельник, 11 июля, опубликовал видеоролик с инструкциями на случай ядерного удара.

«Итак, случилась ядерная атака. Не спрашивайте меня, почему и как, просто знайте, что «большая бомба» ударила», — начинает видеоинструкцию ведущая. Дальше она описывает три первоочередных шага в случае такого развития событий: уйти с улицы в помещение и отойти от окон, по возможности укрыться в подвале, а если его нет — держаться как можно ближе к центру здания и следить за развитием событий в СМИ.

Если взрыв застал человека на улице и он смог выжить, ему необходимо немедленно помыться, чтобы избавиться от радиоактивной пыли, объясняет ведущая. Жителям рекомендуют не выходить на улицу, пока не разрешат власти.