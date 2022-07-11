На энергетическом рынке Южной Европы — новые кардинальные перемены made in Azerbaijan. Греция и Болгария завершили работу над интерконнектором Греция-Болгария (IGB). По нему в Болгарию будет транспортироваться азербайджанский газ. Трубопровод длиной более 180 километров проходит между северо-восточным греческим городом Комотини и болгарским городом Стара-Загора.

Выступая на церемонии открытия IGB, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил уверенность, что трубопровод придаст мощный импульс энергетической независимости Греции и Болгарии.

Понятна и подоплека. Об энергетической безопасности в Европе заговорили еще в начале «нулевых». Впрочем, насколько это шло дальше разговоров —вопрос открытый, особенно с учётом регулярных антиазербайджанских истерик, которые закатывали синхронно с принятием важных решений по газу европейские, прежде всего немецкие, правозащитники. Но теперь, на фоне украинской войны, санкций, в том числе против российской энергетической сферы, в европейских офисах возрастает скорость принятия решений и уточняются приоритеты. Потому что вопрос стоит не в плоскости «да, хорошо бы, конечно, но пока есть более неотложные дела». Сегодня ситуация требует немедленных решений. Европа уже пережила энергодефицит прошлой зимой, но теперь он покажется легкими неприятностями, если не будут замещены «выпадающие» объемы газа, который ранее поставлялся из России.

А вот тут нужны подробности. Насытить рынок целой страны энергоносителями — это не заправить автомобиль на другой заправке. Для решения такой задачи нужны и свободные объемы газа, которые на рынке, как правило, не «валяются» в ожидании покупателя, как товар в «Садараке», и трубопроводы, по которым он будет доставлен к потребителям, и терминалы для приема сжиженного газа, который потом тоже надо закачивать в «трубу»…И здесь не получится действовать по принципу «а вот тут тоже есть газ, давайте доставим его на наш рынок».

И вот только теперь становится возможным по-настоящему оценить дальновидность президента Азербайджана Ильхама Алиева. Наша страна не просто располагает запасами газа (тем более что эти запасы надо было еще разведать, подписать контракты на разработку и ввести в эксплуатацию). Азербайджан к моменту «объявления тревоги» на европейском энергетическом рынке уже довел до конца свой проект «Южного газового коридора» — крупнейший инфраструктурный проект с миллиардными инвестициями. Более того, разгромив в Карабахе армянских оккупантов, Азербайджан еще и обезопасил свои экспортные «трубы» от военных «неожиданностей». То есть теперь наша страна располагает существенным «козырем» — независимой системой трубопроводов, которые УЖЕ доставляют в Европу нефть и газ по весьма продуманному с точки зрения политических рисков маршруту. Проще говоря, Азербайджан опять спасает Европу, и на сей раз уже на другом, более долгосрочном уровне.

А сегодня уже азербайджанские проекты начинают «определять погоду» на огромном пространстве. К азербайджанскому экспорту, как уже рассказывал Minval, подключаются поставщики нефти и газа с восточного берега Каспия. А с другой стороны, над расширением и укреплением связей Азербайджана и ЕС начинают работать в Брюсселе. Источники в Евросоюзе анонсируют скорый визит в Азербайджан еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и подписание важного соглашения в сфере энергетики. Судя по всему, в Брюсселе во всех смыслах услышали президента Азербайджана, который еще во время прошлого «энергетического шторма» на европейском рынке предупреждал: Азербайджан может нарастить поставки, но для этого должны быть подписаны соответствующие контракты. И вряд ли стоит напоминать, что подобные энергетические мегапроекты получают политическое «прочтение» во многих сферах, начиная от роста валяния и укрепления позиций Азербайджана в Брюсселе и заканчивая гарантиями безопасности для трубопроводов, которые становятся чрезвычайно важными уже для Европы. И на этом фоне становится понятным, какая тихая паника охватила сейчас ереванскую верхушку. Где, конечно, сообщили о завершении работы над интерконнектором «сквозь губу», но вот ожидаемого всплеска экспертных дискуссий не заметно — притом что местная тусовка готова обсуждать хоть переворот на Коморских островах, хоть забастовки производителей шерсти альпака в Перу.

Примечательно, что точно так же Армения «реагировала», точнее, пыталась не реагировать на старт Южного Газового коридора. И сегодня здесь тоже не могут не понимать, что, во-первых, в новый азербайджанский проект вступает Греция, на которую в Ереване возлагалось столько надежд.

Во-вторых, в Афинах тоже понимают, что газ, который из Греции пойдет в Болгарию, поступает из Азербайджана через Турцию. А значит, тоже будут вынуждены снижать уровень антитурецкой истерии. Особенно на фоне роста внимания к азербайджанским проектам уже со стороны ЕС.

А в-третьих, есть еще интересы самого Евросоюза. Для которого Азербайджан — это ценный, надёжный и перспективный партнер. И что сможет противопоставить этому Ереван? Посты в Твиттере французского журналиста Жана-Кристофа Бюиссона?

Так что все последние попытки Пашиняна заигрывать с Европой в очередной раз вылетели в трубу. Азербайджанскую газовую.

Нурани, политический обозреватель